Продюсер Лавров объяснил, почему карьера Наргиз обречена на провал под руководством Дробыша

По его словам, реанимировать творчество звезды уже не удастся.

Продюсер Сергей Лавров заявил, что карьера певицы Наргиз Закировой после ее ухода от Максима Фадеева обречена на провал и продюсеру Виктору Дробышу не удастся ее реанимировать.

Как отметил Лавров, Наргиз пела прекрасные баллады под крылом Фадеева. Она была, как он выразился, загадочным и экзотичным цветком в разношерстной клумбе шоу-бизнеса. Сейчас же превратилась, по сути, в рыжеволосого клоуна.

«Наргиз покрасилась в красный цвет, повезла с собой в тур какую-то цирковую труппу, заголосила матом. Образ разрушен полностью: вместо фадеевской Наргиз появилась скандальная баба-русофобка, которая ездит в нашу страну разве что зарабатывать. Думаю, после такого даже Дробыш, который взялся продюсировать Закирову, ее не реанимирует». Сергей Лавров

Напомним, что Наргиз Закирова со скандалом уходила несколько лет назад от Максима Фадеева. Ей теперь запрещено исполнять песни, которые для нее написал продюсер, сообщает «Комсомольская правда».

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