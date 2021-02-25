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«По контракту ей нельзя было заводить детей»: продюсер раскрыл суть конфликта Фадеева и Савичевой

Как отметил Сергей Лавров, в какой-то момент певица перестала быть курицей, которая несет золотые яйца.

«По контракту ей нельзя было заводить детей»: продюсер раскрыл суть конфликта Фадеева и Савичевой
Максим Фадеев. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Сергей Лавров раскрыл суть конфликта, который случился между его коллегой Максимом Фадеевым и его одной из самых звездных подопечных Юлией Савичевой.

Юлия Савичева
Юлия Савичева. Фото: Globallookpress.com

«Скорее всего, по контракту ей нельзя было заводить детей. Но певица как-то смогла договориться с продюсером, взяла творческий отпуск на год и улетела рожать в Португалию. Вот только за это время она перестала быть интересна продюсерскому центру: кому нужна курица, которая уже не несет золотые яйца?»

Сергей Лавров

Как отметил Сергей Лавров, Максим Фадеев понял, что сотрудничество с Юлией Савичевой ему уже просто невыгодно. В итоге контракт был расторгнут, и она стала самостоятельной артисткой. При этом он заметил, что после ухода от Фадеева хитов в ее исполнении больше нет, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что сейчас у Фадеева и Савичевой наступило некое потепление в отношениях. Певица, к примеру, поздравляла продюсера, которому многим обязана, с днем рождения.

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