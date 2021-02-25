Писаренко не общался с несовершеннолетней дочерью, которая является основной наследницей

Актер Дмитрий Писаренко, который ушел из жизни в возрасте 61 года, в последние годы своей жизни не общался с несовершеннолетней дочкой, которая в самое ближайшее время может объявиться. Девочка является его основной наследницей.

Как отметила единственная официальная жена Дмитрия Писаренко, Лариса Бережная, с которой он расписался в 2014 году, до нее официальных браков у актера не было. С родной дочкой он не виделся. В то же время актер порой пил спиртное, хотя злостным алкоголиком, как заверила Бережная, никогда не был.

«Любил ли он глушить водкой тоску или отчаяние? Нет, такого не было — ни продолжительных эмоциональных спадов, ни поиска повода, чтобы выпить. Он всегда мне говорил: «Не обижайся на меня и пойми, я выпиваю только потому, что мне это нравится». Это издержки профессии».

Лариса Бережная

Напомним, что тело Дмитрия Писаренко обнаружили в его квартире. Актер, который прославился по ролям в картинах «Царь Иван Грозный» и «Ревизор», перестал выходить на связь. У него, как позже выяснилось, не выдержало сердце, сообщает портал 360tv.ru.

Смотрите также: