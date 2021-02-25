«Вместе мы были от силы всего год»: Алена Апина объяснила, почему развелась с первым мужем

Певица Алена Апина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась со своим первым мужем, художником Валерием Апиным.

«В 18 лет я вышла замуж и поменяла свою фамилию Левочкина на финско-латышско-скандинавскую — Апина. Мой муж был в те годы художником в Саратове. Он был студентом Суриковского института в Москве. Мне понравилось, что он такой необычный». Алена Апина

Как отметила исполнительница, она до сих пор не понимает, зачем тогда вышла замуж. «Вместе мы были от силы всего год. Он был в Москве, а я в Саратове. Я вышла замуж из любопытства. Я поняла, что не хочу быть замужем. Не мое это, рано. У нас были какие-то разговоры, что-то было, но я даже не вникала в суть. Обида в нем до сих пор живет. Его раздражало, что его все сравнивали со мной и напоминали ему мою фамилию. Он умный человек и прекрасно понимал, что нам не получится быть вместе. На развод ходила моя мама. Мне даже некогда тогда было этим заниматься», — заявила она.

Напомним, что Алена Апина стала широко известна благодаря группе «Комбинация». В 2002 году она стала заслуженной артисткой России.

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