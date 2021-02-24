Любовь Успенская в сверкающем комбинезоне с кожаным поясом-корсетом отметила 67-летие

Любовь Успенская выступает на сцене уже много лет. Она всегда умела привлечь к себе внимание, Но еще несколько лет назад мало кто знал, что певица переживает много невзгод, о которых умалчивает. Тогда она дала откровенное интервью Андрею Малахову, поведав о том, как с ней обращается муж Александр Плаксин. Также артистка поссорилась с дочкой Татьяной, которая в итоге уехала от матери за границу.

Однако Успенская старается мыслить позитивно. Ее поддерживают друзья и родные. За последнее время она сильно постройнела и выпустила несколько песен. 24 февраля артистка закатила вечеринку в честь своего дня рождения. Она собрала друзей в просторном банкетном зале в Москве. Среди гостей оказалось много именитых персон, поэтому Любовь позаботилась, чтобы им не было скучно. Она не только пела сама, но и пригласила цыган.

В честь события именинница облачилась в сверкающий черный комбинезон и ботильоны на шпильке. Пояс-корсет дополнил ее стильный образ и подчеркнул талию певицы. Она ходила между столиками и общалась с гостями. Анастасия Шубская пришла без мужа Александра Овечкина, но ее сопровождал папа — Кирилл Шубский. Также в зале находился Дмитрий Песков и певица Глюкоза. Успенская постаралась всем уделить внимание.

Праздник продлился до поздней ночи. Не обошлось без торта и танцев. Любовь доказала, что в 67 лет еще может дать фору более молодым коллегам.

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