«Температура под сорок»: маленький сын Алены Рапунцель экстренно госпитализирован

Сыну экс-участницы «Дома-2» Алены Рапунцель Богдану 7 февраля исполнилось два года. Молодая мама устроила пышную вечеринку в честь дня рождения наследника. Все присутствующие на празднике желали Богдану счастья и здоровья.

Но увы, через две недели с небольшим малыш жутко разболелся. Расстроенная Алена Рапунцель рассказала в сторис Instagram, что Богдан так плохо себя чувствует, что она приняла решение поместить его в больницу, под круглосуточное наблюдение врачей.

«Мы приехали в частную клинику. Здесь сутки стоят около 10-12 тысяч рублей, — поделилась Алена Рапунцель. — Палата очень хорошая, просторная, уютная. Одна кроватка и две большие, то есть папа с мамой могут вместе здесь находиться. У Богдана гнойная ангина и острый отит, температура держится под сорок. Сейчас будут колоть антибиотик. Поставили нам катетер и лекарство вводят через капельницу».

Ближе к вечеру Алена Рапунцель вышла на связь с подписчиками и рассказала, что Богдан уже чувствует себя лучше. Диагноз «отит» малышу сняли. Лечат от гнойной ангины.

Смотрите также