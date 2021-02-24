«Мама спасла меня»: приемный сын покойной Екатерины Градовой поделился воспоминаниями о ней

Алексей Суховерков благодарен актрисе, много лет назад забравшей его из детского дома.

Легендарная радистка Кэт, Екатерина Градова должна была стать гостьей одной из ближайших субботних программ телеканала «Россия» «Привет, Андрей!», посвященных творчеству Андрея Миронова, день рождения которого отмечается 8 марта.

Но увы, бывшая жена артиста Екатерина Градова 22 февраля умерла, и на телеканале «Россия» 24 февраля, в день ее похорон, вышла программа «Андрей Малахов. Прямой эфир», посвященная памяти актрисы.

В эфире показали интервью с приемным сыном Екатерины Градовой Алексеем Суховерковым. Вместе с мужем Игорем Тимофеевым актриса взяла его маленьким мальчиком много лет назад в том самом детском доме, откуда были малыши, снимавшиеся с ней в фильме «Семнадцать мгновений весны».

«Незадолго до моего рождения мама снялась в «Семнадцати мгновениях весны», где спасает чужого ребенка. И очень символично, что спустя несколько лет на смену этим прекрасным детям пришел я. Она по факту также самоотверженно спасла и меня. Родные родители загуляли, и тетка вынесла нас со старшим братом на лестничную клетку, позвонила в милицию и сказала, что какие-то дети орут, приезжайте, заберите их. Мама с папой планировали дочку взять. Но зашли в детский дом, увидели меня, я показывал детям, что мне сделали манту, гордился этим, и сказали: «Этот мальчик наш», — поделился Алексей Суховерков в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

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Молодой человек признался, что очень благодарен Екатерине Градовой. Актриса и ее муж никогда не скрывали от Алексея, что он — их приемный ребенок. Мальчик общался со своими кровными родственниками и даже виделся с биологической матерью.