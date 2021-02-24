«Мама спасла меня»: приемный сын покойной Екатерины Градовой поделился воспоминаниями о ней

Легендарная радистка Кэт, Екатерина Градова должна была стать гостьей одной из ближайших субботних программ телеканала «Россия» «Привет, Андрей!», посвященных творчеству Андрея Миронова, день рождения которого отмечается 8 марта.
Но увы, бывшая жена артиста Екатерина Градова 22 февраля умерла, и на телеканале «Россия» 24 февраля, в день ее похорон, вышла программа «Андрей Малахов. Прямой эфир», посвященная памяти актрисы.
В эфире показали интервью с приемным сыном Екатерины Градовой Алексеем Суховерковым. Вместе с мужем Игорем Тимофеевым актриса взяла его маленьким мальчиком много лет назад в том самом детском доме, откуда были малыши, снимавшиеся с ней в фильме «Семнадцать мгновений весны».
«Незадолго до моего рождения мама снялась в «Семнадцати мгновениях весны», где спасает чужого ребенка. И очень символично, что спустя несколько лет на смену этим прекрасным детям пришел я. Она по факту также самоотверженно спасла и меня.
Родные родители загуляли, и тетка вынесла нас со старшим братом на лестничную клетку, позвонила в милицию и сказала, что какие-то дети орут, приезжайте, заберите их. Мама с папой планировали дочку взять. Но зашли в детский дом, увидели меня, я показывал детям, что мне сделали манту, гордился этим, и сказали: «Этот мальчик наш», — поделился Алексей Суховерков в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Молодой человек признался, что очень благодарен Екатерине Градовой. Актриса и ее муж никогда не скрывали от Алексея, что он — их приемный ребенок. Мальчик общался со своими кровными родственниками и даже виделся с биологической матерью.
«Если бы не мама, я вырос бы очень плохим человеком, — сказал Алексей Суховерков. — Она дала мне стержень спокойствия, научила смотреть на себя со стороны. Научила бесстрашию».