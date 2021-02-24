«Сбил нас с толку своей Бузяндрой!»: фанаты шоу «Маска» критикуют Киркорова из-за разоблачения Черной Пантеры

Зрители считают, что председатель жюри проекта ввел всех в заблуждение своими ошибочными версиями по поводу того, кто выступал в костюме хищницы.

В прошлое воскресенье, 21 февраля, на НТВ вышел очередной эфир второго сезона самого охраняемого шоу «Маска», в финале которого жюри разоблачило одного из участников. К огромному удивлению для всех, в костюме Черной Пантеры оказалась не Ольга Бузова, как предрекал председатель жюри Филипп Киркоров, и не Глюкоза, в чем была практически уверена Регина Тодоренко.

Под маской хищницы выступала олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, которая, как выяснилось, ко всем своим прочим талантам, обладает еще и певческим даром.

В соцетях поклонники проекта до сих пор обсуждают громкое воскресное разоблачение. Подавляющее большинство фанатов шоу признаются, что не смогли догадаться, кто скрывался под маской Черной Пантеры. Многие обвиняют жюри, и в частности, Филиппа Киркорова, что они ввели в заблуждение телезрителей, настаивая на своих версиях, которые в итоге оказались ошибочными.

«Конечно же, мы не догадались! И все это из-за этого Филиппа со своей Бузяндрой! Сбил нас с толку», «Жюри забывает, что там могут быть спортсмены или кто-то, кто связан с телевидением. И конечно, их гораздо сложнее угадать. Даже представить не могла, что Черная Пантера — Светлана Хоркина», «Насчет Черной Пантеры, то догадаться было нереально. А вот насчет Единорога, думаю, что это Наталья Подольская», — высказываются в Сети.

Смотрите также