«Романтика романса»: Екатерина Гусева предстала в платье с открытыми плечами и пышной юбкой

Актриса и телеведущая выбрала наряд, подчеркнувший ее нежность и красоту.

Екатерина Гусева, безусловно, одна из самых красивых и утонченных артисток современности. Звезда обладает не только ярким актерским дарованием, но и редким вокальным талантом. Его Екатерина Гусева часто демонстрирует во время передачи «Романтика романса» на телеканале «Культура», которую еще и ведет.

В Instagram Екатерина Гусева продемонстрировала один из образов, в котором блистала в недавней программе, посвященной Дню защитника Отечества. Звезда облачилась в платье с цветочным принтом, которое открывает ее точеные мраморные плечи и подчеркивает красивую талию.

Екатерина Гусева поблагодарила за свой наряд дизайнеров известного итальянского бренда, отметив, что теперь будет выходить на сцену в таких женственных и радующих глаз образах.

«Я благодарю за создание великолепных образов, которыми буду радовать вас, дорогие зрители, и в следующих программах «Романтики романса», — поделилась Екатерина Гусева.

Поклонники с восторгом отреагировали на фото актрисы и сделали комплименты ее красоте.

«Очень умная, красивая, талантливая, моя любимая Екатерина Гусева», «Всей семьей смотрим «Романтику романса». Екатерина просто красотка, глаз не оторвать, какой голос, какая фигура, какая стать!», «Спасибо вам, Катенька, что вы радуете нас своим голосом, как ведущая, как актриса и как певица!» — высказываются в Сети.

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