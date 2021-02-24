Черный катафалк в сопровождении кортежа: в Москве похоронили Екатерину Градову

Звезду культового сериала «Семнадцать мгновений весны», сыгравшую в нем героическую радистку Кэт, Екатерину Градову похоронили в эту среду, 24 февраля, на Троекуровском кладбище столицы. Могила актрисы находится рядом с захоронением другого знаменитого артиста, Андрея Мягкова, скончавшегося 18 февраля.

Проводить Екатерину Градову в последний путь пришли несколько десятков человек — родные, друзья и поклонники актрисы.

Черный катафалк в сопровождении кортежа из автомобилей класса «люкс» проследовал к месту захоронения Екатерины Градовой. На могилу актрисы положили несколько траурных венков и множество букетов цветов. Пятый канал показал эксклюзивные кадры видео с похорон звезды.

Напомним, мама актрисы Марии Мироновой, Екатерина Градова, умерла 22 февраля. Причиной смерти 74-летней женщины стал инсульт.

Мария Миронова была вынуждена экстренно прервать свой отпуск, который проводила с мужем и годовалым сыном на Мальдивах, чтобы прилететь на похороны мамы в Москву.

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