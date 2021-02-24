Фото из ЗАГСа: Катерина Шпица в пышном платье с воздушными рукавами вышла замуж за бизнесмена

Катерина Шпица играет в театре, а также активно снимается в кино. Девушка в этом году участвовала в проекте «Танцы со звездами». Она показала, что обладает множеством талантов. За ней всегда наблюдал возлюбленный Руслан Панов — директора сети фитнес-клубов и бизнесмен. Они вместе уже больше трех лет. Обычно актриса редко рассказывает о личной жизни. Однако 24 февраля стало известно, что Катерина сыграла свадьбу с избранником.

В соцсети Шпица поделилась кадром, сделанным вскоре после росписи в ЗАГСе. Она похвасталась колечком вместе с новоиспеченным мужем. Пару сразу принялись поздравлять коллеги и друзья. По всей видимости, присутствовала во время торжественного события и Алена Свиридова. Она опубликовала фото молодоженов.

В кадре Екатерина позирует в пышном платье-бюстье с воздушными рукавами, которые можно снять. Наряд молочного оттенка подчеркнул хрупкую фигуру девушки. Она отказалась от фаты, собрала волосы в пучок, а в руках держала букет из сливочных роз. А вот жених был в черном костюме.

«Катюша и Руслан! Я вас очень люблю! У вас получится! Я всплакнула», — призналась Свиридова.

Многие осыпали пару поздравлениями:

«Ааа!! Красавчики, поздравляю», — заявила Юлия Ковальчук. «Поздравляю вас», — присоединилась Светлана Ходченкова.

К слову, Шпица собиралась устроить свадьбу еще в прошлом году, но тогда ей пришлось все отменить из-за трагедии в семье. У Руслана умер отец из-за врачебной ошибки. Девушка считает, что любовь не нуждается в штампе в паспорте, поэтому перенесла свадьбу, чтобы поддержать возлюбленного в трудной ситуации.

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