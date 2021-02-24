«Катенька, отпустите»: вдову Бориса Грачевского призывают смириться со смертью мужа

Молодая вдова Бориса Грачевского, Екатерина Белоцерковская, пока не может принять его безвременный уход. 36-летняя женщина часто бывает на могиле покойного мужа, публикует снимки оттуда в Instagram, давая понять, как ей тяжело в эти первые месяцы после смерти Бориса Грачевского.

больше по теме Роз стало еще больше: вдова Грачевского посетила его могилу на сороковой день после смерти Екатерина Белоцерковская отмечает скорбную дату.

Екатерина довольно часто показывает в Сети и архивные фотографии Бориса Юрьевича. На этот раз вдова Грачевского показала снимок, на котором запечатлена вместе с ныне покойным мужем. На фото счастливые супруги дурачатся и корчат смешные рожицы.

«Только мы могли быть как дети… Только мы могли радоваться каждому дню как подарку… Только ты сделал меня счастливой», — подписала снимок Екатерина Белоцерковская.

Подписчики молодой женщины сочувствуют ее горю, но вместе с тем призывают смириться и отпустить покойного мужа.

«Человек уходит только физически, вы поймите, он с вами и оберегает вас, ничего не бойтесь. Найдите в себе силы в работе, если можете, продолжите дело Бориса. Это вас вдохновит, и вы сможете дать малышу радость настоящей мамы», «Вы очень хорошо смотрелись друг с другом, очень жаль, что ваш супруг так рано ушел из жизни, берегите о нем память», «Катенька, отпустите! Я понимаю, как вам было тепло и уютно жить, но все имеет свой срок. Не думайте о смерти. Ваш Боренька просто уехал в длительную командировку. Он обязательно вернется. Даю слово!» — поддерживают Екатерину Белоцерковскую ее поклонники.

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