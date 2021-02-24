«Можно назвать универсальным»: Анфиса Чехова в платье миди с принтом в виде эскимо поддержала весенний тренд

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова, судя по всему, уже вовсю готовится к приходу весны. До самого ожидаемого времени года остались считанные дни – это по календарю, по факту же терпеть капризы зимы придется еще месяц. Так что, время на рассматривание страничек в Instagram звездных див с пользой для себя есть.

Анфиса Чехова продемонстрировала трендовый наряд – струящееся платье длины миди со «съедобным» принтом в виде мороженого на палочке.

Подписчики актрисы пришли в восторг от ее аутфита. Звезда получила массу комплиментов.

«Молодец, взяли себя в руки и стали еще краше, я наслаждаюсь вами и вашими образами», «Анфиса, отпад! Какая вы здоровская здесь, легкая, весенняя, нарядная. Вам ну очень к лицу это платье», — высказываются в Сети.

C комментаторами согласна и модный эксперт Teleprogramma.pro Мария Рябова, назвавшая платья миди нарядом, уместным для всех случаев жизни.

«Платья длиной ниже колена можно смело назвать универсальными, — сделала акцент стилист-имиджмейкер Мария Рябова в беседе с Teleprogramma.pro. — Они подходят всем и уместны везде: будь то свидание, поход в театр или на концерт, семейная прогулка, торжество или офисный дресс-код. Учитывая крой, цвет, фактуру и декор, вы легко впишите их в любую сферу вашей жизни. Струящиеся платья миди прекрасны в весенне-летний сезон или для вечерних выходов. Соберите комплект с кедами и свитером свободного кроя и смело гуляйте весь день. Дополните платье ботильонами или туфлями-лодочками, накиньте на плечи жакет, и романтичный лук готов!»

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова, стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в Школе шопинга (2020 год) и в Школе модных профессий Restyle, группа #37, 2020-2021 гг.

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