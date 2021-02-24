Настоящий крепыш: Шубская показала младшего сына Овечкина в горчичном комбинезоне

Анастасия Шубская уже длительное время счастлива в браке с Александром Овечкиным. На их пышной свадьбе гуляли все «сливки» отечественного шоу-бизнеса. Побывала на торжестве своей младшей дочки и Вера Глаголева. Однако вслед за таким радужным событием последовало печальное. В августе 2017 года артистки не стало. Оно долгое время боролась с онкозаболеванием. Глаголева не успела увидеть появление младших внуков. Шубская подарила двоих сыновей хоккеисту. Сереже только два года, а Илье — восемь месяцев.

Обычно супруги живут в США и лишь на несколько недель приезжают на родину. Но в прошлом году из-за пандемии она предпочли вернуться на время в Россию. Для Шубской это стало возможностью побыть с папой и сестрами. Она уже пристроила старшего сына в секцию по хоккею. Мальчик стремится быть таким же, как папа. Также девушка с радостью нянчится с младшим наследником, который уже скоро начнет ходить.

Ранее Анастасия похвасталась тем, как мальчик стоит на ножках. Он любит улыбается и всегда реагирует на слова мамы. А накануне Шубская запечатлела, как кроха то встает на ножки, то садится на детский коврик для игр. Малыш начинал улыбаться, когда видел маму. Он был облачен в горчичный комбинезон.

Поклонники восхитились тем, как похож мальчик на отца. Многие отметили, что у Веры Глаголевой очень милый внук. «Какой милый», «Это чудо просто»,«Уже такой стильный», «Сильный, встает так ловко», «Почти пошел, скоро даст жару», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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