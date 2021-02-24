«Дочь долгое время пыталась писать и считать наоборот»: Суханкина о своих приемных детях

По словам певицы, с девочкой у нее проблем намного меньше, чем с мальчиком.

Певица Маргарита Суханкина рассказала о своих приемных детях, которых она взяла на воспитание в 2013 году из детского дома. Как отметила исполнительница, ее приемная дочь — левша.

«Дочь долгое время пыталась писать и считать наоборот. Сознание работало зеркально: двойная работа мозга происходит. Исправляет, если появляются тройки. На днях принесла пятерку. Мы все водили хороводы, потому что были счастливы. Она — умничка!» Маргарита Суханкина

По словам Суханкиной, с приемным сыном Сергеем все намного сложнее. Он учится в классе, где немало ребят с непростым характером. Мальчик, как выяснилось, связался с нехорошей компанией. Как выразилась Суханкина, у них уже были порванные штаны с куртками. Она ругается, но в то же время понимает, что парень должен оставаться парнем.

Напомним, что девочка Валерия появилась в семье Суханкиной, когда ей было три года. Сергей на год старше Леры. Ему на момент усыновления было четыре годика, сообщает портал News.ru.

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