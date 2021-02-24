«Фантастическая прогулка»: Навка в трендовом дутом пуховике увидела красоты Телецкого озера

Фигуристка приехала на Алтай, где смогла погулять в горах и добраться до места, которое входит в список ЮНЕСКО.

Татьяна Навка всегда любила путешествовать. Даже в прошлом году, когда пандемия уже бушевала в мире, она успела побывать в уникальных местах России, прокатившись с дочками Сашей и Надеждой по Золотому кольцу. Спортсменка также отдыхала в Сочи. После этого она погрузилась в работу и едва находила свободное время, чтобы побыть с семьей. Но в феврале она смогла на несколько дней вырваться и уехать на Алтай.

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Сначала Навка насладилась караваем и устроила танцы с местными жителями. Потом она принимала необычные ванны и даже впервые попробовала шаманский массаж. К слову, компанию девушке в путешествии составляет дочка ее мужа Дмитрия Пескова — Лиза. Накануне фигуристка успела погулять по горам. А теперь ей довелось побывать на Телецком озере. Ее прокатили на надувной лодке, а затем Татьяна смогла пройтись по льду.

К слову, если ранее она была облачена в неоновый пуховик Prada, то теперь спортсменка предстала в черном дутом пуховике, который в тренде в этом сезоне. Она также облачилась в модный нежно-розовый спортивный костюм и вязаную шапку в тон.

«Мороз и солнце, горы и вода — вокруг Алтай, природа, красота! Фантастическая прогулка по Телецкому озеру. Невероятные пейзажи, экстрим, холодный свежий воздух в лицо, хвойные леса и Алтайские горы! Примечательно и важно, что озеро входит в список ЮНЕСКО в составе комплексного объекта „Золотые горы Алтая“! Высота над уровнем моря целых 434 метра!» — поделилась звезда.

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