Былые обиды позади: Тарасова поздравила Тутберидзе с днем рождения и пожелала успехов ее дочке

Судя по всему, все недопонимания между двумя великими наставницами остались в далеком прошлом.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в Instagram поздравила свою коллегу Этери Тутберидзе с днем рождения. Одной из самых известных российских наставниц исполнилось 47 лет.

«Поздравляю выдающегося тренера — Этери Георгиевну Тутберидзе с Днем рождения! Желаю здоровья и счастья! Успехов дочке! Уникальных достижений в наступающем новом сезоне всем вашим спортсменам!» Татьяна Тарасова

«Самые красивые и великие тренеры России», «Этери Георгиевна — самая лучшая во всем мире», «Достояние и гордость России. Будьте здоровы. Вы можете делать чудеса и радовать народ», — отметили в комментариях пользователи.

Чуть больше года назад у Татьяны Тарасовой и Этери Тутберидзе случился конфликт. Тарасова заявила, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не вернется в большой спорт. На это Тутберидзе сказала, что ей жаль слышать критику в сторону Загитовой от Татьяны Анатольевны. Тренер саркастически пошутила, что это, наверное, из-за большой любви. Также она говорила, что остальным спортсменкам хочется пожелать меньше любви и заботы Тарасовой.

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