Минимум три дня пролежал мертвым в постели: что случилось с актером Дмитрием Писаренко

По предварительным данным, эта история никак не связана с криминалом.

Актер Дмитрий Писаренко, как минимум три дня пролежал в своей постели мертвым прежде, чем его тело было обнаружено полицейскими. Известно, что первым забил тревогу племянник актера. Он пришел к нему в гости на улицу Тверскую, чтобы поздравить с 23 Февраля, но дверь никто не открыл. На телефонные звонки также никто не отзывался.

Племянник в итоге позвонил в полицию. Параллельно стали волноваться и соседи. Дело в том, что из квартиры стал доноситься неприятный запах. Открывшие с помощью специальных инструментов дверь спасатели обнаружили тело актера.

Интересно, что Писаренко лежал в постели. В правоохранительных органах говорят, что труп пролежал так не менее трех суток. Как отметил родственник актер Антон Бережной, он навещал дядю примерно раз в неделю – приносил ему продукты. Сейчас полиция проводит проверку. Предварительно, это не криминальная история.

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Дмитрий Писаренко прославился ролями в таких картинах, как «Ревизор», «Царь Иван Грозный», «Умирает душа». Он долгое время работал в Малом театре. Последние годы из-за болезней практически не выходил из дома, сообщает «Комсомольская правда».

Заметим, что позже жена Дмитрия Писаренко актриса Лариса Бережная сообщила в Фейсбуке, что у актера не выдержало сердце. Это и стало причиной его ухода из жизни.

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