«Наша лапочка»: Валерия и Пригожин понянчились у себя дома с крохотной внучкой Селин

Певица приняла у себя в гостях сына Арсения и невестку Лиану, которые пришли с ребенком.

Валерия уже 16 лет счастлива с Иосифом Пригожиным. Они сначала стали работать вместе, а потом у них возникли чувства. Общих детей у пары нет, но продюсер полюбил как своих наследников певицы: Анну, Артема и Арсения. В прошлом году супруги погуляли на свадьбе младшего сына артистки Арсения, который женился на своей избраннице Лиане Волковой. А спустя полгода у молодоженов родилась дочка Селин.

Уже скоро крохе исполнится два месяца. Она родилась в новогоднюю ночь, став главным подарком для пары, а также для Валерии, которая теперь имеет новый статус — бабушка. Если первые недели певица не навещала внучку, так как ее муж болел коронавирусом, то теперь супруги регулярно видятся с Шульгиным, невесткой и малышкой. На минувших выходных они приняли у себя дома молодую семью с ребенком.

В соцсети Валерия поделилась кадром, на котором нянчится с внучкой. Она предстала в джинсах и молочной толстовке. Пригожин держал на руках крохотную девочку в серых ползунках, а певица гладила кроху.

«Наша лапочка к нам в гости приезжала. Как же вкусно малыши пахнут. Селин у нас не только Селинка-малинка, но и сладкая печенька», — отметила звезда.

На трогательный кадр отреагировали друзья пары.

«Счастье», — отметила Яна Расковалова. «Внучечка-счастье!» — присоединилась Хибла Герзмава. «Какая милота», «Материнские чувства к внукам, намного сильнее», «Детки это чудо!! Особенно внучата», «Как трогательно! Сколько нежности», «Вам очень идет новый статус», «Имя интересное, не наше», — прокомментировали пост подписчики.

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