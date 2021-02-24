«Попробуй повтори»: Саша Плющенко показал невероятную скорость вращения на тренировке

Восьмилетний мальчик уже сейчас вытворяет на льду такие вещи, которые и многим взрослым не под силу.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram поделился кадрами с тренировки своего сына Саши. Восьмилетний мальчик показывает просто невероятную скорость вращения на льду. Он прокрутился вокруг себя более сорока раз. После этого сын Плющенко и продюсера Яны Рудковской просто упал без сил. Видно, что мальчик сильно устал.

«Попробуй повтори», — кратко подписал кадры его звездный отец и поставил смайлик.

«Он просто большой профессионал», «Я насчитала примерно 45 оборотов», «Саша – большой молодец. Его ждут победы на крупных турнирах», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Саша Плющенко чуть ли не с пеленок занимается фигурным катанием. При этом он уже одерживал победы на крупных соревнованиях среди детей. Как отмечал его звездный отец, он мечтает, чтобы сын побил его рекорды в фигурном катании и выиграл больше, чем он медалей.

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