«Театр ее не бросит»: вдова Андрея Мягкова по-прежнему числится в штате МХТ имени Чехова

Точно также в труппе оставался до конца своих дней ее муж.

Вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская по-прежнему числится в штате театра МХТ имени Чехова, несмотря на то, что она болеет и на сцене давно не появлялась. Об этом заявил заместитель художественного руководителя театра Вадим Верник.

«Точно так же как до конца жизни в труппе оставался ее супруг Андрей Мягков. Театр помог с организацией достойных похорон Мягкова. И все, что будет нужно Анастасии Валентиновне, мы тоже обязательно обеспечим. Театр ее не бросит! Другое дело, что пока она отказывается от предложений помощи – говорит, что ей ничего не надо и что хочет побыть одна». Вадим Верник

Отметим, что Андрей Мягков, который получил всесоюзную известность после роли Жени Лукашина в картине «Ирония судьбы, или С легким паром!» ушел из жизни в возрасте 82 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает портал Dni.ru.

Интересно, что вдова актера Анастасия Вознесенская не смогла присутствовать на похоронах супруга. В последние годы она очень плохо себя чувствует. Детей в семье не было. Сейчас за женщиной ухаживают ее родственники – племянники.

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