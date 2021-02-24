«Что она творит!»: звезда «Дома-2» Солнце эротично показала наливную грудь, задрав зубами майку

Ольга в последнее время заметно похорошела и стала выглядеть более женственно.

Экс-звезда «Дома-2» Ольга Солнце, которую Алена Водонаева считала тайным лидером проекта, в последнее время занимается тренингами личностного роста. Девушка помогает людям повысить самооценку и достичь своих целей.

Судя по всему, бывшая участница известного телепроекта ТНТ хорошо поработала и над собой. И это касается не только характера и каких-то внутренних качеств. Ольга явно стала выглядеть более женственно, чем, безусловно, гордится. В последнее время в ее аккаунте Instagram то и дело появляются снимки в бикини, на которых можно хорошо рассмотреть ее тонкую талию и округлую грудь.

Немало взволновала Солнце своих фолловеров последним кадром, где она запечатлелась в самом интригующем образе – задрав майку зубами.

«Детка, ты просто огонь! Радуешь глаз! Можно мне твой телефончик?», «Шикарная девушка», «Купальник, супер!», «Идеально», «Огоооо, огогошеньки, вот это Солнце», «Что она творит!» — прокомментировали селфи звезды фолловеры.

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