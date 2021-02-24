«Не всем и не всегда»: Плющенко назвал суммы денежных поощрений для учеников своей академии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что его талантливые ученики получают денежные поощрения за исполнение сложных прыжков. Правда, такие бонусы получают далеко не все молодые ребята, а только избранные.

«Не всем и не всегда, но практически всем. За призовые места. Или кто-то сделал первый тройной прыжок — я ему пять, десять, пятнадцать, тридцать тысяч рублей». Евгений Плющенко

Как отметил Евгений Плющенко, из-за пандемии прошедший сезон получился сложным и непонятным. Но он и его ученики продолжают готовиться к новым соревнованиям. При этом он считает, что чемпионат России старт, конечно, ответственный, но далеко не самый главный в жизни. Куда престижнее выступать и одерживать победы на чемпионатах мира и Европы, а также Олимпийских играх, сообщает портал tatler.ru.

Напомним, что полгода назад в команду к Евгению Плющенко перебрались две очень сильные фигуристки – Александра Трусова и Алена Косторная. Они ушли от своей бывшей наставницы Этери Тутберидзе.

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