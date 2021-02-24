Как стильно носить спортивную кофту с женственными босоножками, показала Ольга Бузова

Ольга Бузова поддержала тренд на 1990-е, примерив спортивную кофту, с джинсами-варенками и женственными открытыми туфлями на шпильке. Девушка также заплела косы, которые тоже были актуальны в те «лихие» годы.

Стилист Елена Бестави в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro оценила этот комплект, выделив как его достоинства, так и недостатки.

«В целом образ достаточно интересный. Мне нравятся босоножки, подобранные в цвет полосок на свитере», — сказала эксперт.

Однако она заметила, что в этом сезоне актуальнее стиль нулевых годов. А 90-е постепенно сходят на нет.

«К нам вернутся джинсы с низкой посадкой и выглядывающим из-под них бельем. Кто-то, наверняка, воспримет их с восторгом, но лично я – приверженица классических вещей. Тем не менее, из модных направлений мы выбираем себе то, что нам близко, то, что нам подходит по образу жизни и по стилю. Если Ольге в этом комфортно, то почему бы и да? Ведь мода только предлагает какие-то решение, а выбор делает человек», — прокомментировала Елена Бестави.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Смотрите также