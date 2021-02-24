«Папа не говорит уже 12 лет»: Анастасия Волочкова позвонила перенесшему инсульт отцу

Как отметила балерина, ее родитель – главный мужчина в ее жизни.

Балерина Анастасия Волочкова в сторис Instagram поздравила своего отца Юрия Федоровича с 23 Февраля. Она позвонила ему. Мужчина, как известно, уже много лет находится в одном из пансионатов Санкт-Петербурга.

«Я тебя поздравляю, папа. Знай, что ты самый главный мужчина», — сказала танцовщица.

«Как здоровье?» — спросил родитель, который очень плохо разговаривает.

«Мое — прекрасно. Я тебя от души поздравляю, папа. Я тебя очень люблю и надеюсь, что вы там как-нибудь отмечаете. У меня сейчас спектакли идут подряд. За последний месяц четыре раза, начиная с дня рождения. Я счастлива, я в работе и у меня все вот как-то так — классно». Анастасия Волочкова

Ниже балерина дала пояснения: «Поздравила главного мужчину моей жизни — папу. Папа не говорит уже 12 лет, но мы понимаем друг друга без слов».

Напомним, что отец Анастасии Волочковой — чемпион Советского Союза по настольному теннису. В 60 лет он перенес инсульт. Мужчина навсегда прикован к инвалидному креслу.

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