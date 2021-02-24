Заветная цифра: Ивлеева похвасталась точеной фигурой после похудения

Ведущая шоу «Орел и решка» телеканала «Пятница» Настя Ивлеева, в принципе, никогда не страдала из-за лишнего веса. Однако, как оказалось, за цифрами на весах она следит внимательно.

больше по теме Просто берем вчерашнюю картошку и колбасу: готовим сочную запеканку по рецепту Высоцкой Сало и сметана отлично сочетаются с любимыми клубнями россиян.

Накануне ей удалось скинуть 1,5 килограмма, что немало обрадовало звезду. Увидев заветную цифру в 60 с «хвостиком» килограммов, она устроила радостные танцы, не забыв записать свой восторг на камеру и обнародовав видео в личном блоге.

Настя показала фолловерам свою точеную фигуру во всей красе, делая руками акцент на осиной талии и поворачиваясь в разные стороны, чтобы ее было лучше видно. Отметим, что Ивлеева обладает довольно высоким для девушки ростом – 174 сантиметра, что важно при оценке веса.

К слову, ранее результатом своего похудения похвасталась звезда Comedy Woman Надежда Ангарская. Она опять участвует в проекте «Последний герой» канала ТВ-3, где смогла избавиться от лишнего веса.

Внимание! Teleprogramma.pro рекомендует худеть или набирать массу под наблюдением профессионалов. Мы не советуем ориентироваться на звезд.

Смотрите также