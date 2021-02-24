«Всю ночь меня тошнило»: Давид Манукян перенес операцию и поделился кадрами из больницы

Пока блогер и музыкант не стал уточнять, что же с ним случилось.

Блогер и музыкант Давид Манукян в сторис Instagram разместил видео из больницы. На кадрах можно увидеть, что он лежит на кровати. При этом бывший возлюбленный певицы и телеведущей Ольги Бузовой с трудом разговаривает.

«Всем привет. Короче, ничего не говорил вчера. Была операция. Все прошло хорошо. Я так говорю, потому что голоса нет. Всю ночь меня тошнило. Но ничего, нормально. Прорвемся с вами».

Давид Манукян

Отметим, что Давид Манукян не стал уточнять, что конкретно с ним произошло. Возможно, сказались последствия выступлений на проекте «Танцы со звездами».

Напомним, что на популярном шоу Давид Манукян занял второе место вместе со своей партнершей Дарьей Палей. Первыми же стали музыкант Сергей Лазарев и Екатерина Осипова. Кстати, это вызвало негодование поклонников Манукяна. Многие из них посчитали, что Лазарев и Осипова незаслуженно выиграли. Высказалась даже бабушка Давида Манукяна. Пожилая женщина заявила, что такой «вероломной несправедливости жюри» она еще никогда в жизни не видела.

Смотрите также: