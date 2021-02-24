 «Уменьшилась талия»: Безрукова умело скорректировала фигуру платьем с отложным воротничком

Утонченная актриса Ирина Безрукова частенько восхищает своими образами не только своих поклонников, но и фэшн-профессионалов. Вот и на этот раз ее аутфит в романтическом ретро-платье в горох с белым воротничком не остался незамеченным экспертом.

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Имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro объяснила, чем этот образ привлекателен, почему он относится к категории трендовых, и почему звезда выглядит в нем особенно привлекательно.

«Как же женственно и романтично выглядит Ирина Безрукова в нежном платье с нотками ретро (что сейчас в тренде) в горошек с объемным отложным воротником, который добавляет модного градуса всему образу. В 2020 году отложные воротнички вдруг стали одной из главных фишек как показов, так и образов многих it-girls по всему миру, а в 2021 году окончательно утвердились в модных трендах. Объемный отложной воротник был одним из главных аксессуаров знати и он, одним своим присутствием, повышает статус и добавляет элегантности. Он служит великолепным инструментом для визуальной коррекции, поскольку выравнивает плечевой пояс, расправляет плечи и структурирует весь силуэт. Обратите внимание, что Ирина обозначила талию белым ремнем в цвет объемного воротника, который одновременно усилил плечевой пояс и тем самым визуально уменьшилась талия. Объемный воротник выступает акцентом в образе и тем самым смещает акцент к портретной зоне. А Ирина, обладательница нежной, красивой и утонченной внешности, которой хочется любоваться. Принт горошек снова в модных фаворитах и в моду на ретро он идеально вписывается. Тему горошка Ирина поддержала серьгами, а цвет платья гармонично сочетается с цветом волос Ирины. Образ получился модным, женственным и элегантным. Ирина выглядит восхитительно», — прокомментировала Лариса.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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