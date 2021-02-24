«Муж, который живет против правил»: племянник Пугачевой одарил жену туалетной водой на 23 Февраля

Племянник Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой — Влад — сделал шикарный подарок своей жене Гузель на 23 Февраля. В Instagram девушка показала дорогую туалетную воду, полученную в мужской праздник от любимого.

«23-е вроде февраля. Спасибо любимый, что удивляешь меня. Муж, который живет против правил». Гузель Пугачева

Напомним, что у Влада Пугачева крайне непростая судьба. В свое время мужчина лечился от зависимости. В итоге Примадонна вмешалась в эту историю. Сын Влада Женя, официальным опекуном которого была Алла Пугачева, сейчас живет в другой семье. Кстати, мужчина хочет в будущем вернуть себе родительские права, которых был лишен.

В 2019 году Влад Пугачев женился на бухгалтере из Казани Гузель. Они расписались в Перовском ЗАГСе столицы. Звездная тетя на свадьбе два года назад не появилась. С племянником, которому она купила квартиру в Москве, у нее до сих пор натянутые отношения. Впрочем, Влад верит, что однажды Примадонна его простит.

Смотрите также: