«Жила в аду»: Короткова из «Холостяка» вспомнила смертельную аварию со своим участием

Как отметила модель, она могла спать по ночам не больше двадцати минут.

Бывшая звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова впервые прокомментировала смертельное ДТП со своим участием, которое случилось на Кутузовском проспекте 6 октября прошлого года.

«Жила в аду. Когда удавалось заснуть, длилось это не больше двадцати минут — я почти сразу просыпалась как будто от удара: мне снова и снова снилась авария».

Виктория Короткова

Как отметила Виктория Короткова, она вообще не могло посещать несколько месяцев никакие светские тусовки. В тот момент ее спасли от затяжной депрессии только близкие люди, которые были в тяжелый момент жизни рядом с ней. Кстати, Короткова так и не может до сих пор садиться за руль автомобиля. Ее возит на все мероприятия и встречи личный водитель, сообщает портал Tatler.ru.

Напомним, что Виктория Короткова в октябре прошлого года насмерть сбила пешехода на Кутузовском проспекте. Он перебегал дорогу в неположенном месте. Сама она отделалась сотрясением мозга и какое-то время провела в больнице.

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