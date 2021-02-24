Прямо из русской баньки: Юлия Михалкова показала натуральное лицо без капли макияжа

Актриса Юлия Михалкова, которая всю свою творческую жизнь играет женственные роли, на самом деле дама с характером. Это понятно даже по ее увлечениям. В свободное время экс-звезда «Уральских пельменей» посещает тир, занимается метанием ножей в цель, стрельбой, верховой ездой и ходит с подругами в баню.

В парной она появляется по воскресеньям, соблюдая все традиционные русские ритуалы: от массажа березовыми вениками до ныряния в прорубь и обтирания снегом. Девушка настолько обожает парение, что удержаться не может – то и дело показывает в личном блоге фото после банных процедур и даже во время них.

Подписчикам Юлии это, конечно, в радость. Когда еще будет шанс лицезреть любимицу в самом естественном виде, без макияжа? Стоит отметить, что без помады и туши Михалкова выглядит не менее привлекательно, со своей естественной прелестью и красотой.

«Юля, без макияжа лет на 10 моложе», «Такая красоточка, очень милая», «Красивая! Без штукатурки, просто сказочная девчулечка!» — откликнулись на снимок фолловеры.

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