Вдовец Легкоступовой сменил замки в квартире покойной жены и никого к себе не впускает

Адвокат Сергей Жорин заявил, что вдовец певицы Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов буквально забаррикадировался в квартире покойной жены и никого не пускает внутрь. На такой шаг он пошел сразу же после того, как получил документы у нотариуса о вступлении в права наследства.

«Прожив в браке с покойной супругой всего сорок дней, он первый прибежал к нотариусу для получения свидетельства о вступлении в наследство и через час после получения свидетельства уже вскрыл замки в квартире покойной жены, поставил новые свои замки и заявил, что он будет там жить».

Сергей Жорин

Как отметил Жорин, Фирсов почему-то на каждом углу кричит, что содержал всю семью Легкоступовой, хотя это неправда. Кроме того, он заявляет, что ему просто негде жить и он чуть ли не бомж. По словам Жорина, общая стоимость активов Легкоступовой составляет в районе десяти миллионов рублей, сообщает РЕН-ТВ.

Напомним, что исполнительница знаменитого хита «Ягода-малина» умерла после того, как упала у себя дома в ванной. В ее смерти подозревали и вдовца, но, судя по всему, следователям не удалось доказать его причастность к этой странной истории.

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