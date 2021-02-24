Дорого-богато: Рудковская в многоярусном винном платье Dior устроила дефиле на вечеринке Cartier

Яна Рудковская, как известно, носит исключительно брендовые наряды и бывает только в престижных местах. Вот и на этот раз продюсер отметилась на празднике, организованном для столичного бомонда ювелирным домом Cartier.

Звезда отметилась на тусовке в многоярусном платье винного оттенка Dior с многочисленными рюшами и акцентом на талии, юбка наряда оказалась длины макси. Сумочку Рудковская выбрала более светлого оттенка той же марки.

Звезда запечатлелась за богато накрытым столом, а также устроила дефиле прямо в зале, чтобы поклонники могли получше рассмотреть ее дорогое платье. Нужно сказать, что реакция на это была неоднозначной. Кто-то принял с восторгом респектабельный образ жены Евгения Плющенко, а кто-то вовсе не оценил его.

«Шикарно выглядите. Платье просто мечта», «Сказочная красота», «Много звезд на нашей эстраде и известных людей. Но никто так постоянно не хвастается своими нарядами, интерьером, машинами и всем остальным, как Рудковская», «Платье у Вас божественное», «Сказочные понты…», «Какая красота. Леди Совершенство», «Отличного вечера вам. Вы выглядите прекрасно и красиво», «Хоспаааади» — можно увидеть в комментариях блога Яны.

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