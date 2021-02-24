Стать – в генах: Кабо в смокинговом жакете с гипюровой блузкой отметилась на вечеринке с папой

Ольга Кабо 23 февраля отпраздновала сразу два события — День защитника Отечества и юбилей своего папы Игоря Яковлевича. Родителю звезды исполнилось 75 лет.

Поскольку артистка недавно разошлась со своим вторым мужем бизнесменом Николаем Разгуляевым, на торжестве она чествовала только 8-летнего сына Виктора и отца.

«Папочка, дорогой! У тебя все есть, главное, у тебя есть все мы (твоя семья)! Желаю здоровья! Витюня! Я в тебя очень верю! Расти! Познавай мир! И будь честным и порядочным человеком!» — обратилась она к родственникам.

На вечеринке по случаю дня рождения родителя Ольга предстала в белом смокинговом костюме брючной группы с гипюровой блузой в тон. Когда родственники стояли рядом, было понятно от кого Кабо унаследовала свою фирменную стать.

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