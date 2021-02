«Первая клюшка планеты» Тайгер Вудс серьезно травмировал ногу, перевернувшись на машине

Звезда американского гольфа, 45-летний Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Утром 23 февраля его автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Машина оказалась серьезно повреждена, спасателям пришлось вытаскивать спортсмена с помощью специального оборудования. Кадры с места происшествия уже попали в Сеть.

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with "major damage," LA County Sheriff's Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D

— MSNBC (@MSNBC) February 23, 2021