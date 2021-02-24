«Первая клюшка планеты» Тайгер Вудс серьезно травмировал ногу, перевернувшись на машине

Звезда американского гольфа, 45-летний Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Утром 23 февраля его автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Машина оказалась серьезно повреждена, спасателям пришлось вытаскивать спортсмена с помощью специального оборудования. Кадры с места происшествия уже попали в Сеть.

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with "major damage," LA County Sheriff's Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D — MSNBC (@MSNBC) February 23, 2021

Местные стражи порядка сообщили, что мужчина был в автомобиле один. На скорой его доставили в больницу и прооперировали. Агент известного гольфиста Марк Стейнберг сообщил журналистам о том, что спортсмен получил множественные травмы правой ноги. Причины аварии устанавливаются.

Напомним, что количество турниров по гольфу, выигранных Тайгером Вудсом измеряется десятками. Известно, что он дольше всех был «первой клюшкой планеты». Мужчина также известен, как первый спортсмен-миллиардер, но 90% своего состояния, он заработал не в качестве призов за выигранные соревнования, а рекламой различных брендов.

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