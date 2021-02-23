«Это очень мило»: пятилетний сын Подольской растрогал Преснякова своим подарком

Певец получил презент от Артемия, который постарался, чтобы впечатлить папу в День защитника Отечества.

Наталья Подольская уже десять лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Артист на 14 лет старше своей избранницы, но это не мешает им быть счастливыми. Пара воспитывает сына Артемия. Мальчику всего пять лет, но он тянется к творчеству. Как и папа, он занимается танцами. Родители водят его в школу «Тодес», где он набирается опыта и оттачивает движения. При этом малыш обожает супергероев и не раз вынуждал родителей переодеваться в костюмы персонажей из комиксов.

Не так давно Наталья вспомнила, как сын пел хит отца «Недотрога». Девушка была очарована исполнением мальчика. 23 февраля Артемий нашел способ, как удивить папу. Он своими руками сделал для него открытку. Пресняков похвастался подарком в соцсети. На лицевой стороне из бумаги был сделан воздушный шар и надпись: «23 Февраля». Внутри мальчик нарисовал звездочки, сердечки и солдатов. Он написал: «Папа, поздравляю с праздником». Однако больше всего артиста растрогали слова на обратной стороне открытки.

«Вот, ребята, мне Темка сделал такую открытку! Здесь он сам написал. Белорусские корни-то! „Папа, я люблелу теба“ (орфография автора сохранена. — Прим. ред.). Это очень мило», — поделился он.

Поклонники отметили, что такие подарки самые памятные. «Вова, это счастье! Он у тебя классный! С праздником вас», «Ааааа, как классно, тепло и мило», «Какая прелесть!», «Как трогательно», «Прелесть невозможная», «Милое послание! Самое дорогое!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что недавно у пары родился второй сын, Иван. Мальчику всего четыре месяца. А от прошлых отношений с Кристиной Орбакайте у певца есть взрослый сын Никита.

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