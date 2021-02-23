Юноша с бравой выправкой: Николаев на редком фото показал себя без усов на присяге

Композитор Игорь Николаев поделился в Instagram памятным черно-белым снимком. Судя по всему, этот раритетный кадр был сделан на присяге. Муж певицы Юлии Проскуряковой запечатлен статным юношей с бравой выправкой и без усов. Эта деталь сразу же бросилась в глаза его поклонникам. К слову, таким музыканта видели немногие. Ведь уже долгие годы Игорь Николаев не меняет своего имиджа и со своими отличительными усами не расстается.

«С праздником!» — лаконично подписал архивный снимок из юности Игорь Николаев. «С праздником, Игоречек!» — обратилась к мужу Юлия Проскурякова. «Однополчанин», — похвалил музыканта Владимир Винокур. «Поздравляю, Игорь!! Желаю здоровья и счастья!» — вторит Ирина Салтыкова.

«Таким его мало кто видел! Не узнать», «Шикарный паренек!!», «Оу! Какой красавец!!», «Без усов и не узнали бы», «Какой молоденький, наш Игореша», «Ну красавец же!!», «Вот это бравый парень!!», «Сейчас таких уже и нет!! И форма к лицу», «Какая доблесть, осанка, взгляд!!», «Молодой и бравый», «Удалец», — пишут фолловеры.

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