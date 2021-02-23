«Сил тебе, дорогой»: Виктория Лопырева скучает в разлуке с Игорем Булатовым

Бизнесмен получил новую должность в прошлом году, поэтому теперь нечасто видится с женой и сыном.

Виктория Лопырева не скрывает, что всегда ценила семью. Девушка долго не могла обрести счастье в жизни. Свой роман с Игорем Булатовым она скрывала, даже будучи беременной. У пары подрастает сын Марк Лео.

Вот уже второй год Лопырева состоит в браке с Булатовым. Когда он оказался рядом с очаровательной блондинкой, карьера мужчины пошла в гору. Игорь был назначен на должность зампреда правительства Республики Коми. Если раньше бизнесмен всегда сопровождал жену в поездках, то теперь Виктория не так часто с ним видится. Вот уже месяц она находится в Дубае, где проводит время с подругами и подрастающим сыном.

23 февраля девушка решила поздравить мужчин и обратилась к мужу, по которому тоскует.

«От всей души поздравляю всех, кто причастен, с Днем защитника Отечества! Есть такая профессия — Родину защищать! А можно просто быть мужчиной, который защищает и любит свою семью. Спасибо за то, что вы есть! Мирного неба и крепкого здоровья! Сил тебе, дорогой», — написала она.

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