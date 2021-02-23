«Столько счастья и радости»: Шубская показала внука покойной Глаголевой в хоккейной экипировке

Актриса скончалась за год до рождения Сережи. Одного из своих младших внуков она так и не увидела.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин воспитывают двоих сыновей: Сережу, которому в августе исполнится три годика, и малыша Илюшу, ему девять месяцев. В одном из своих интервью титулованный хоккеист признался, что всегда с особой теплотой и почтением относился к ныне покойной теще. Вера Глаголева скончалась в 2017 году, за год до появления младшего внука. Она так и не успела увидеть наследников от Насти. У старших дочек актрисы — Марии и Анны — тоже есть дети. Но их артистка смогла понянчить.

В честь 23 Февраля модель поделилась с поклонниками редким кадром с внуком Веры Глаголевой. Сережа предстал на снимке в хоккейной экипировке. Судя по всему, в семье Овечкина растет еще один чемпион. По словам Анастасии, их сын просто грезит хоккеем. Впрочем, как и его папа.

«Дорогие Мужчины! С праздником! Желаю, чтобы каждый день приносил вам столько же счастья и радости, сколько нашему сыну приносит хоккей», — отметила модель.

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