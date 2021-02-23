Пальнула так пальнула: певица МакSим выстрелила из пушки в Петропавловской крепости

Певица МакSим испытала на себе, что значит быть защитником Отечества. 22 февраля она побывала на экскурсии в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга и выстрелила из пушки Нарышкиного бастиона.

Стоит отметить, что полуденный выстрел из пушки — особая традиция Северной столицы, зародившаяся еще в 1736 году. К этой чести допускают далеко не каждого гостя города на Неве. В преддверии Дня защитника Отечества МакSим приобщилась к этому историческому действу и осмотрела красоты Петропавловской крепости. Несмотря на крепкий мороз, 37-летняя певица выдержала всю экскурсию и познакомилась с историей государства Российского.

Добавим, что для девушки подойти к настоящей пушке, а тем более произвести залп, — это целое испытание. Но Марина Максимова (настоящее имя артистки. — Прим. ред.) сделала это без колебаний и, что называется, пальнула так пальнула.

Напомним, что у поп-певицы шесть студийных альбомов, вдобавок с начала пандемии она выпустила еще три сингла. Самые популярные хиты МакSим: «Знаешь ли ты», «Здесь и сейчас», «Ветром стать» и «Трудный возраст».

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