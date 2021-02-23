Особенный вечер: 52-летняя Стриженова в платье в пол с кружевным воротником появилась на публике

Екатерина Стриженова раньше снималась в кино, но в итоге стала телеведущей. Многие каждый день просыпаются и смотрят передачу «Доброе утро», которую она ведет. Жена Александра Стриженова старается вдохновлять публику даже своим видом: она тщательно подбирает себе образы. Обычно на съемках артистка предстает в юбках-футлярах или платьях с акцентом на талии. Сдержанные луки становятся более интересными за счет ярких акцентов.

В обычно жизни Екатерина любит комфортные и уютные наряды. На днях она показала, как стильно носить платок с пуховиком. Для торжественного мероприятия телеведущая предпочла максимально лаконичный и сдержанный аутфит. Недавно она стала ведущей праздничного концерта, приуроченного к 50-летию фильма «Офицеры». На публике Стриженова появилась в черном платье в пол с кружевным воротничком. Наряд подчеркнул ее талию и грациозную походку.

Соведущим артистки стал Александр Маршал. Они прекрасно сработались.

«Есть такая профессия — Родину защищать!! Праздничный концерт 50-летия фильма „Офицеры“ всем в подарок! На сцене будут любимые песни, кони и даже танк! Мы сделали все, как задумал Василий Семенович Лановой… В память о нем!» — поделилась звезда.

Добавим, что концерт к 50-летию фильма «Офицеры» покажут на Первом канале 23 февраля в 16:35.

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