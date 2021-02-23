«Поздравляю моего любимого»: Бородина в белом жакете и мини-юбке запечатлелась в обнимку с мужем

Ксения Бородина много лет работает на телевидении и привыкла, что многие спрашивают ее точку зрения, обсуждая чужие проблемы. Более того, девушка часто делится своими измышлениями, если в семьях возникают конфликты. При этом телеведущая редко говорит о своих проблемах. Уже пять лет она живет в браке с Курбаном Омаровым. Вскоре после свадьбы у них родилась дочка Теона.

Несмотря на все невзгоды, Ксения сохранила семейный очаг. Девушка любит ездить в отпуск с мужем без детей. Также она часто выходит с ним в свет в последнее время. 23 февраля телеведущая трогательно поздравила избранника с Днем защитника Отечества. Ксюша поделилась снимком, где предстала в молочном жакете и мини-юбке. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Бородину обнимал загорелый Курбан.

«Поздравляю моего любимого мужа с 23 Февраля, спасибо тебе за все, что ты для меня делаешь, моя опора и защита. И, конечно же, всех наших защитников, в первую очередь, военнослужащие, поздравляю вас с праздником! Спасибо за самые важное — ощущения спокойствия и безопасности, к которым мы уже привыкли как к должному. Но в реальности создавать их в масштабах страны и своего дома — это ваша ежедневная работа и старания, за которые мы сегодня можем сказать спасибо вам и главнокомандующему!» — написала она.

Смотрите также: