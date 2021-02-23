Как выглядит главный «защитник» Гагариной: в честь праздника звезда поделилась его фото

Полина Гагарина на 23 Февраля отметилась в личном блоге с теплыми словами в адрес сильной половины человечества. И показала самого важного мужчину в своей жизни, им оказался сын Андрей Кислов.

«Главный защитник нашей семьи! Поздравляю всех мужчин нашей страны!» — подписала она обнародованный снимок.

13-летний мальчик заметно вытянулся за последнее время и возмужал. Напомним, ребенок родился в первом браке певицы с актером Петром Кисловым. С ним блондинка прожила с 2007-го по 2020-й годы. Со вторым супругом фотографом Дмитрием Исхаковым она расписалась в 2014-м, в прошлом году они сообщили о разрыве. От этих отношений у Гагариной осталась дочь Мия, в настоящий момент девочке три года.

Смотрите также