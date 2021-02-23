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Как выглядит главный «защитник» Гагариной: в честь праздника звезда поделилась его фото

Певица также поздравила всех мужчин с 23 Февраля.

Как выглядит главный «защитник» Гагариной: в честь праздника звезда поделилась его фото
Полина Гагарина. Фото: Global look press

Полина Гагарина на 23 Февраля отметилась в личном блоге с теплыми словами в адрес сильной половины человечества. И показала самого важного мужчину в своей жизни, им оказался сын Андрей Кислов.

«Главный защитник нашей семьи! Поздравляю всех мужчин нашей страны!» — подписала она обнародованный снимок.

13-летний мальчик заметно вытянулся за последнее время и возмужал. Напомним, ребенок родился в первом браке певицы с актером Петром Кисловым. С ним блондинка прожила с 2007-го по 2020-й годы. Со вторым супругом фотографом Дмитрием Исхаковым она расписалась в 2014-м, в прошлом году они сообщили о разрыве. От этих отношений у Гагариной осталась дочь Мия, в настоящий момент девочке три года.

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