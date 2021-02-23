«Тонкая, аристократичная»: 10-летняя дочка Дробыша восхитила Валерию, Николаева и других звезд

Виктор Дробыш помог прославиться многим артистам. Он является одним из самых известных продюсеров и композиторов в России. Несколько лет назад ему довелось продюсировать «Новую Фабрику Звезд». Он помог запеть Настасье Самбурской, а также Ксении Собчак. Более того, у композитора очень крепкая семья. Вместе с женой Татьяной он воспитывает дочку Лидию и сына Даниила. Также еще двое сыновей Дробыша от первого брака связали свою музыкой.

Похоже, что любовь к творчеству в семье композитора передается детям. Обычно Виктор редко показывает своих наследников. Однако 22 февраля певица Валерия опубликовала видео, на котором запечатлена 10-летняя дочка продюсера Лидия. Девочка стояла на улице в пуховике цвета хаки и вязаной шапке. Она пела песню на английском языке. Наследницы Дробыша восхитила артистку своим исполнением.

«Как быстро растут детки! Лидочка Дробыш, дочка Вити и Тани — чудо-ребенок. Послушайте какая она музыкальная, тонкая, аристократичная, какой у нее прекрасный тембр! Я просто в восторге», — написала звезда.

С ней согласились и другие артисты.

«Разделяю полностью! Очень трогательно», — заметила Лолита Милявская. «Неплохо! Мне нравится!» — присоединился Игорь Николаев. «Отлично», — отметил Стас Пьеха. «Красивый тембр», — согласился с мамой Арсений Шульгин. Поклонники отметили, что у девочки есть все шансы стать певицей.

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