«Незаконно быть такой сексуальной»: звезда «Дома-2» Либерж Кпадону показала наливную грудь крупным планом

Если вы думаете, что идея «подарить себя любимую» на 23 Февраля свойственна женщинам, которые решили просто зажать средства, вы глубоко ошибаетесь. Так рассуждают не только дамы со скромным достатком, но и весьма популярные личности.

К примеру, певица Наталья Сенчукова призналась, что уже давно ничего не дарит мужу в День защитника Отечества, считая это пустой тратой денег. Отличилась в праздник и Агата Муцениеце, все–таки сделав своим поклонникам подарок, но абсолютно бесплатный. Она показала свои ягодицы в Сети крупным планом, предложив сильной половине человечества разглядеть в них сердечко.

Ее примеру последовала и звезда «Дома-2» Либерж Кпадону, которая тоже выставила пикантное фото в личном блоге, запечатлев грудь в секси-белье крупным планом. Реакция мужчин была очень яркой.

«Вкусняша», «Либи, как всегда, супер!!!», «Незаконно быть такой сексуальной», «Какой же прекрасный и идеальный подарок», «Мммм, секси», — написали пользователи Сети.

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