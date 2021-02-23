Эффектное поздравление: Подольская в День защитника Отечества показала стройные ножки в мини-платье

Красавица вслед за Ксенией Бородиной этот день облачилась в зеленое.

Многие звезды 23 Февраля спешат поздравить сильную половину своей семьи с праздником. Певица Наталья Подольская уверена, что этот праздник давно стал днем всех-всех мужчин, независимо от их отношения к Вооруженным Силам.

Жена Владимира Преснякова – младшего поспешила поздравить всех, а в особенности, своих любимых мужчин с праздником. Звезда обратилась к ним в своем микроблоге, опубликовав достаточно эффектное фото.

«Хочу пожелать Вам всегда помнить, что Вы необходимое плечо для женщин. Вы броня для нас. Так должно быть! Своим же мужчинам хочу сказать спасибо за то, что в моей жизни это чувство плеча есть», — отметила звезда.

Для съемки Подольская облачилась в мини-сарафан зеленого цвета и белую рубашку. Бесконечно длинные ноги певицы стали центральным объектом в кадре и привлекли внимание многих фолловеров.

Кстати, в этот день в зеленый облачилась другая знаменитость. Телеведущая Ксения Бородина выбрала изумрудный жакет и малахитовые серьги, признав, что этот цвет ей очень идет.

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