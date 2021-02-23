Малыш старался: Маликов показал трогательный подарок от 3-летнего сына на 23 Февраля

Суждение о том, что самый лучший подарок — это тот, что сделан своими руками, явно работает относительно малышей. По крайней мере, редкий родитель спокойно реагирует на очередную поделку или рисунок, выполненный его отпрыском. Вот и Дмитрий Маликов расцвел словно роза, когда его трехлетний сын Марк вручил ему бумажную разноцветную медаль с аппликацией.

Фото счастливого отца показала в личном блоге Стефания Маликова, дочь народного артиста. Она также поздравила своих подписчиков с 23 Февраля.

«С праздником, дорогие мужчины! Мы вас очень ценим и любим», — отметилась в Сети девушка.

Напомним, трехлетие Марка семья Маликова недавно отметила на Мальдивах. Утром в ресторане отеля им устроили традиционное праздничное представление с выносом торта со свечами.

Мальчик появился в семье довольно поздно, когда Дмитрию уже было 47 лет, а жене 54, поэтому ребенок появился на свет благодаря суррогатному материнству.

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