Подарок мужчинам: Климова подразнила публику глубоким декольте, двигаясь под хит Пугачевой

43-летняя Екатерина Климова, похоже, точно знает, как впечатлить мужчину. Актриса 23 Февраля оригинально поздравила сильную половину человечества с их праздником.

Любимица публики кокетливо покружилась, напевая бессменный хит Аллы Пугачевой «Айсберг», сняв свои чарующие движения на камеру, и обнародовав видео в личном блоге. Брюнетка при этом примерила романтическое платье с глубоким декольте, красиво поиграла волосами и кокетливо подмигнула в объектив.

«С праздником, дорогие мужчины!» — подписала она ролик.

Напомним, Екатерина – мама четверых детей, она воспитывает двух сыновей и двух дочек от трех мужей. Все избранники звезды были состоятельными и знаменитыми. Первый муж – ювелир Илья Хорошилов, второй – актер Игорь Петренко, третий – Гела Месхи, тоже артист.

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