«Очень неприятная ткань»: Хромченко назвала платье, от которого женщинам нужно отказаться

На шоу «Модный приговор» Первого канала теперь приходят «народные стилисты», обычные люди, которые уверены, что разбираются в фэшн-образах не хуже профессионалов. Однако их опыт иногда бывает просто провальным.

На одной из последних программ такой участник модной битвы выбрал настолько неудачное платье, что заслужил целую серию критических замечаний и от Эвелины Хромченко, и от Александра Васильева. По мнению экспертов, подобных нарядов женщинам явно стоит избегать.

«Очень неприятная для нынешнего сезона ткань. Она ломкая, тонкая, но, тем не менее, не струящаяся. Она склонна к тому, чтобы электризоваться и с ним нужно иметь с собой всегда флакон антистатика в сумке, чтобы справляться с такой тканью. Это несомненно летняя тема. Зачем ее тянуть в осенне-зимний сезон? Совершенно не понятно», — высказалась ведущая.

Историк моды тоже внес свои «пять копеек», он рекомендовал женщинам, выбирая одеяния, ориентироваться на свой цвет кожи. Иногда наряды могут показать ее в самом невыгодном свете, как произошло с этим платьем оттенка брусничной пастилы. У гостьи студии кожа склонна к покраснению, в сочетании с цветом облачения она выглядит еще более яркой, практически болезненной.

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