«Он такой счастливый»: какой подарок на 23 Февраля преподнесла Алла Пугачева сыну

Максим Галкин 23 февраля показал, что его жена Алла Пугачева подарила сыну Гарри в День защитника Отечества. Презент оказался довольно простым, но милым и со вкусом.

«Гарику мама с Лизой подарили рубашку как у папы. Он такой счастливый», — написал юморист и обнародовал фото наследника в обновке.

Любопытно, что мальчик облачился не только в рубаху как у отца, но и в куртку. Из-за единого стиля папа и сын стали казаться еще более похожими друг на друга.

«Вы как близнецы!»», «Какой милый подарок!», «Гарик такой стиляга, красавец, весь в отца», «Очень симпатичные», «Молодцы, что не балуете детей», — прокомментировали кадр фолловеры.

Отметим, что Алла Борисовна действительно довольно строго воспитывает своих младших детей. На праздники она обычно ограничивается подарками в виде одежды, как здесь, или игрушек. При этом малыши всегда очень рады презентам.

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